11-те на Янтра и Беласица, домакините са на две победи от елита

Станаха ясни стартовите състави на Янтра (Габрово) и Беласица, които излизат в мач от 34-ия кръг на Втора лига.

Двубоят е от изключително значение за домакините. При успех те си гарантират второто място и участие на бараж за влизане в efbet Лига срещу Септември.

Петричани пък отдавна се сбогуваха с елитния си статут, тъй като са твърдо на последното място.

ЯНТРА (ГАБРОВО) - БЕЛАСИЦА

ЯНТРА (ГАБРОВО): 1. Василев, 5. Георгиев, 22. Боев, 7. Бабалиев, 9. Ангелов, 16. Енчев, 4. Иванов, 15. Райнов, 17. Ганчев, 10. Ангелов, 6. Казаков

БЕЛАСИЦА: 25. Котев, 18. Каракашев, 24. Василев, 99. Иванов, 20. Кикиоуо, 4. Йовчев, 14. Марчев, 17. Филчев, 9. Кръстев, 26. Вълков, 88. Караангелов