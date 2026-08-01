Гьоко продължава кариерата си, а Георг очаква трансфер в Катар

След като си взе сбогом със служители и играчи, треньорът Гьоко Хаджиевски се прибра в Северна Македония. Имаше и доста фенове, които го изпратиха с голямо признание и аплодисменти в последния ден от неговото пребиваване във Варна за добре свършената работа и чисто човешките качества, които той показваше по време на престоя си в морската столица.

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Опитният специалист ще продължи работата си като треньор в държава от Близкия изток. Междувременно стана ясно, че централният нападател на Спартак Георг Стояновски в най-скоро време ще подпише договор с отбор от Катар, но преди това да се случи, играчът трябва да премине през задължителни медицински прегледи.



Пламен Трендафилов

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