Георги Каракашев няма да остане в Беласица

Е дин от основните играчи на Беласица Георги Каракашев напуска клуба, твърди "Мач Телеграф". Халфът стана ясно, че няма да преподпише договора си след като той изтече, а "комитите" изпаднаха в Трета лига.



Каракашев беше един от основните футболисти в отбора като през този сезон записа 25 мача, отбеляза два гола и даде три асистенции. Интерес към него не липсва и той по всяка вероятност до дни ще успее да си намери друг отбор.



В кариерата си той е играл още за Локомотив (Пд), Хебър, Добруджа и Пирин (Разлог).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google