Фратрия не се затрудни в Петрич и чака чудо

Фратрия удари с 3:0 Беласица в среща от предпоследния кръг във Втора лига. Мачът на "Цар Самуил" нямаше никакво значение за домакините, които вече бяха наясно, че през следващия сезон ще са част от Югозападна Трета лига. Валентин Йосков и Вадим Дижинари решиха спора в Петрич в средата на първото полувреме и вече "братлетата" гледат към финалната схватка в групата.

В края падна и трети гол за гостите чрез Денис Кадир, който само фиксира крайния резултат. В последния кръг Фратрия ще гони задължителна победа над Пирин, надявайки се Янтра да сбърка ненадейно срещу "комитите" в Габрово, за да може Фратрия да хване среброто и баража.