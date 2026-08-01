Арда договори нигериец от Канада

Арда се договори с нигериец от Канада. Кърджалийци ще се подсилят с 23-годишния Сунуси Ибрахим, твърди "Тема Спорт". Африканецът, който е висок 168 см, за последно е бил част от клуба от МЛС Монреал, но от 1 юли е свободен агент.

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Той е в България и е преминал медицински тестове, като се очаква до часове да бъде обявен за ново попълнение на тима от Родопите. Интересното е, че Ибрахим е бил част от Виста - клуб, който е собственост на бившия благодетел на Ботев (Пловдив) Антон Зингаревич.

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До момента през лятото Арда привлече осем нови играчи. Това са Янко Георгиев, Виктор Попов, Симеон Василев, Доминик Янков, Адама Траоре, Преслав Бачев, Дерик и Виктор Любенов. Кърджалийци търсеха нападател, тъй като дошлият от Левски Бачев няма нужния опит в елита, а Георги Николов тепърва се завръща след дълго лечение на контузия.

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