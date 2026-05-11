Севлиево запази шансове за спасение след ценен успех над Бела

Севлиево се завърна на победния път в най-правилния момент. Отборът на Николай Панайотов постигна много важен успех с 2:1 над Беласица и запази реални шансове за оцеляване във Втора лига.

Резултатът беше открит в деветата минута, когато Кристиян Вълков си отбеляза автогол. В началото на второто полувреме Преслав Антонов (51') удвои аванса на своя тим с точно изпълнена дузпа, а малко след това "комитите" върнаха едно попадение чрез Георги Каракашев (58'), но то се оказа недостатъчно поне за точка.

Севлиево остава на предпоследната позиция в класирането, но се доближи само на две точки от спасението. За Бела вече е ясно, че от следващия сезон ще бъде част от Трета лига, тъй като няма шанс да изплува над чертата.

В оставащите два мача до края на сезона "сините" ще се изправят срещу Пирин и Черноморец (Бургас). За петричани пък предстоят срещи с борещите се за бараж за промоция в елита Фратрия и Янтра (Габрово).