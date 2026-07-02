Най-добрият в Чемпиъншип е първият нов в Евертън

Евертън финализира трансфера на полузащитника Хейдън Хакни от Мидълзбро, като договорът на играча е за срок от пет години. Според информациите трансферната сума е на стойност около 16,5 милиона паунда, като в сделката са включени и допълнителни бонуси.

Хакни беше избран за играч на сезона в Чемпиъншип за кампания 2025-26, през която носеше капитанската лента на Мидълзбро и записа 41 мача.

Той посочи репутацията на мениджъра Дейвид Мойс в развитието на играчи от Чемпиъншип за Висшата лига като ключова причина за своя трансфер.

В Евертън се надяват, че първото им лятно попълнение ще помогне на клуба да подобри представянето си, след като през миналия сезон завърши на 13-о място във Висшата лига и отпадна рано от домашните купи.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google