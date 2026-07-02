Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Най-добрият в Чемпиъншип е първият нов в Евертън

Най-добрият в Чемпиъншип е първият нов в Евертън

  • 2 юли 2026 | 15:26
  • 383
  • 0

Евертън финализира трансфера на полузащитника Хейдън Хакни от Мидълзбро, като договорът на играча е за срок от пет години. Според информациите трансферната сума е на стойност около 16,5 милиона паунда, като в сделката са включени и допълнителни бонуси.

Хакни беше избран за играч на сезона в Чемпиъншип за кампания 2025-26, през която носеше капитанската лента на Мидълзбро и записа 41 мача.

Той посочи репутацията на мениджъра Дейвид Мойс в развитието на играчи от Чемпиъншип за Висшата лига като ключова причина за своя трансфер.

В Евертън се надяват, че първото им лятно попълнение ще помогне на клуба да подобри представянето си, след като през миналия сезон завърши на 13-о място във Висшата лига и отпадна рано от домашните купи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 5792
  • 13
Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

  • 2 юли 2026 | 11:23
  • 608
  • 0
Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

Якин очаква тактическа битка срещу Алжир на стария познайник Петкович

  • 2 юли 2026 | 11:09
  • 527
  • 0
В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

В Япония искат Мориясу да остане начело на националния отбор

  • 2 юли 2026 | 10:58
  • 488
  • 0
Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

Алжир се готви с мисъл за втори осминафинал в историята си

  • 2 юли 2026 | 10:48
  • 379
  • 0
Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

  • 2 юли 2026 | 10:46
  • 943
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 11139
  • 13
Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

  • 2 юли 2026 | 12:05
  • 15106
  • 11
Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 06:56
  • 11055
  • 10
Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 5792
  • 13
Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

  • 2 юли 2026 | 11:55
  • 3602
  • 19
Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

  • 2 юли 2026 | 12:38
  • 6955
  • 11