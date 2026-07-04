Меси: Благодарение на този тим мога да играя на още един Мондиал

Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси благодари за усилията, които полагат неговите съотборници, за да може той да играе на Световното първенство дори на 39-годишна възраст. Именно дясното крило отбеляза първото попадение за снощната победа с 3:2 над Кабо Верде след продължения, като то беше негово седмо в турнира.
Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много
“Благодарение на този тим и на тези съотборници днес аз мога да играя на още един Мондиал и да продължавам да се съревновавам. Както съм казвал и преди, знам, че те полагат допълнителни усилия, за да мога да продължавам да се състезавам. Те го правят от сърце, защото наистина го чувстват, а не е насила. Истината е, че съм много благодарен и радостен да играя редом до моите съотборници, които са ми и приятели. Това е много приятен и доста сплотен колектив. Радва ме да чувам всички тези прекрасни думи.
Признанието на Лисандро Мартинес, че му служа за вдъхновение? Да, знам, че той е много привързан към мен, което важи и за целия състав. Те винаги ми казват мили думи и ми ги доказват ден след ден. Честно казано, това ме прави щастлив. Така или иначе, аз вече знам как се чувстват. Лича ми е много близък, като ми казва нещата директно, така че вече знаех за неговото възхищение”, коментира Меси след успеха.
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Междувременно, капитанът на “Албиселесте” беше наобиколен от играчите на Кабо Верде, които се снимаха с него. Това породи коментар от страна на аржентинския журналист Матиас Паласиос, който каза шеговито: “Виж, играчите, които те караха да страдаш, сега чакат за снимки с теб и за твои автографи”, при което Меси му отговори също с хумористичен тон: “Те ме питаха и за фланелката ми, въпреки че постоянно ме ритаха”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages