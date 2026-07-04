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Меси: Благодарение на този тим мога да играя на още един Мондиал

  • 4 юли 2026 | 17:00
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Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси благодари за усилията, които полагат неговите съотборници, за да може той да играе на Световното първенство дори на 39-годишна възраст. Именно дясното крило отбеляза първото попадение за снощната победа с 3:2 над Кабо Верде след продължения, като то беше негово седмо в турнира.

Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много
Меси: Трябва да поправим грешките, днес бяха много

“Благодарение на този тим и на тези съотборници днес аз мога да играя на още един Мондиал и да продължавам да се съревновавам. Както съм казвал и преди, знам, че те полагат допълнителни усилия, за да мога да продължавам да се състезавам. Те го правят от сърце, защото наистина го чувстват, а не е насила. Истината е, че съм много благодарен и радостен да играя редом до моите съотборници, които са ми и приятели. Това е много приятен и доста сплотен колектив. Радва ме да чувам всички тези прекрасни думи.

Признанието на Лисандро Мартинес, че му служа за вдъхновение? Да, знам, че той е много привързан към мен, което важи и за целия състав. Те винаги ми казват мили думи и ми ги доказват ден след ден. Честно казано, това ме прави щастлив. Така или иначе, аз вече знам как се чувстват. Лича ми е много близък, като ми казва нещата директно, така че вече знаех за неговото възхищение”, коментира Меси след успеха.

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Аржентински национал от Юнайтед: Мислех за отказване, но да видя как жена ми ражда ме мотивира да продължа напред

Междувременно, капитанът на “Албиселесте” беше наобиколен от играчите на Кабо Верде, които се снимаха с него. Това породи коментар от страна на аржентинския журналист Матиас Паласиос, който каза шеговито: “Виж, играчите, които те караха да страдаш, сега чакат за снимки с теб и за твои автографи”, при което Меси му отговори също с хумористичен тон: “Те ме питаха и за фланелката ми, въпреки че постоянно ме ритаха”.

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Снимки: Gettyimages

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