Стана ясно кога Рафиня може да се завърне в игра

Рафиня все още не тренира наравно със съотборниците си и няма да бъде на разположение на Карло Анчелоти за осминафиналния двубой от Мондиала срещу Норвегия.

Крилото получи контузия по време на втория мач от Световното първенство срещу Хаити и все още не може да тренира с останалата част от отбора. Поради тази причина в Бразилия смятат за сигурно, че той ще пропусне осминафиналния сблъсък срещу Норвегия, насрочен за неделя от 23:00 часа. Това съобщава порталът „Глобоеспорте“, който добавя, че Рафиня може да има шанс да се завърне в игра, ако отборът си осигури място на четвъртфиналите.

Рафиня усети дискомфорт в задната част на дясното си бедро, което го принуди да поиска смяна преди края на първото полувреме срещу Хаити. Впоследствие травмата беше потвърдена от Бразилската футболна конфедерация. Играчът на Барселона пропусна последния мач от груповата фаза срещу Шотландия (3:0) и трудната победа над Япония (2:1) на шестнайсетинафиналите.

Днес Рафиня е провел индивидуална тренировка малко повече от половин час, за да провери състоянието си.

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