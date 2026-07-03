Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Португалия - Хърватия
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Стана ясно кога Рафиня може да се завърне в игра

Стана ясно кога Рафиня може да се завърне в игра

  • 3 юли 2026 | 02:57
  • 224
  • 0

Рафиня все още не тренира наравно със съотборниците си и няма да бъде на разположение на Карло Анчелоти за осминафиналния двубой от Мондиала срещу Норвегия.

Крилото получи контузия по време на втория мач от Световното първенство срещу Хаити и все още не може да тренира с останалата част от отбора. Поради тази причина в Бразилия смятат за сигурно, че той ще пропусне осминафиналния сблъсък срещу Норвегия, насрочен за неделя от 23:00 часа. Това съобщава порталът „Глобоеспорте“, който добавя, че Рафиня може да има шанс да се завърне в игра, ако отборът си осигури място на четвъртфиналите.

Рафиня усети дискомфорт в задната част на дясното си бедро, което го принуди да поиска смяна преди края на първото полувреме срещу Хаити. Впоследствие травмата беше потвърдена от Бразилската футболна конфедерация. Играчът на Барселона пропусна последния мач от груповата фаза срещу Шотландия (3:0) и трудната победа над Япония (2:1) на шестнайсетинафиналите.

Днес Рафиня е провел индивидуална тренировка малко повече от половин час, за да провери състоянието си.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

В Испания са раздвоени относно отменения гол на Кукурея

  • 2 юли 2026 | 23:28
  • 829
  • 0
Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

Тухел: Англия ще получи възмездие за „Божията ръка“ на „Ацтека“

  • 2 юли 2026 | 23:02
  • 1163
  • 5
Джоел Велтман напусна Брайтън

Джоел Велтман напусна Брайтън

  • 2 юли 2026 | 22:54
  • 1211
  • 0
Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

  • 2 юли 2026 | 22:25
  • 2604
  • 1
Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

Мурат Якин с дилема за десния бек преди мача с Алжир

  • 2 юли 2026 | 22:13
  • 525
  • 0
Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

Световното създаде проблеми и на футболните коментатори

  • 2 юли 2026 | 22:02
  • 881
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 02:00
  • 9223
  • 82
Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!

  • 2 юли 2026 | 23:05
  • 62394
  • 62
Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

Испания даде заявка за титлата с бой над Австрия

  • 2 юли 2026 | 23:58
  • 28330
  • 162
Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

Сестрата на Роналдо: Това е последният танц на Кристиано, скоро е сбогуването му

  • 3 юли 2026 | 02:42
  • 1173
  • 3
Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 40587
  • 29
Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

Трансфер като за световно: Манчестър Сити счупи нови рекорди с английски национал

  • 2 юли 2026 | 16:16
  • 25130
  • 28