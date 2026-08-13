Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

Карабах отстрани Динамо (Киев) и украинците няма да играят в евротурнирите през есента за първи път през 21-и век. Тимът от Азербайджан, който бе отстранен от Лига Европа от ЦСКА, спечели с 2:0 в реванша и с общ резултат 2:1 изхвърли Динамо в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

"Qarabağ" UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinə yüksəlib.https://t.co/c6lE82TxLw bildirir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) kollektivini qəbul edib.



Tofiq Bəhramov adına Respublika… pic.twitter.com/LFut0a6RHh — Oxu.Az (@oxuaz) August 13, 2026

В Баку Жали Муадиб откри резултата в 12-ата минута. Карабах имаше леко предимство през първата част. След почивката играта бе равностойна, но в 69-ата минута Олексий Кащук вкара втори гол във вратата на украинците и те не успяха да отговорят до края.

🇭🇺 Varkony → 🇦🇿 Jafarguliyev → 🇺🇦 Kashchuk.



That is the kind of Qarabağ goal we have been missing this year. pic.twitter.com/3LuXQgft17 — failed (@unnamedbutalone) August 13, 2026

В плейофите на турнира Карабах най-вероятно ще се изправи срещу Твенте, който има аванс от шест гола след първия си мач срещу Дунайска Стреда.

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