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ЦСКА потрепери, но се добра до плейофа за Лига Европа – на живо след 1:3 срещу Макаби
  1. Sportal.bg
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  3. Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

  • 13 авг 2026 | 21:46
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Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

Карабах отстрани Динамо (Киев) и украинците няма да играят в евротурнирите през есента за първи път през 21-и век. Тимът от Азербайджан, който бе отстранен от Лига Европа от ЦСКА, спечели с 2:0 в реванша и с общ резултат 2:1 изхвърли Динамо в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

В Баку Жали Муадиб откри резултата в 12-ата минута. Карабах имаше леко предимство през първата част. След почивката играта бе равностойна, но в 69-ата минута Олексий Кащук вкара втори гол във вратата на украинците и те не успяха да отговорят до края.

В плейофите на турнира Карабах най-вероятно ще се изправи срещу Твенте, който има аванс от шест гола след първия си мач срещу Дунайска Стреда.

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