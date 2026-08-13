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ЦСКА потрепери, но се добра до плейофа за Лига Европа – на живо след 1:3 срещу Макаби
  1. Sportal.bg
  2. Бешикташ
  3. Бешикташ се справи с чехи

Бешикташ се справи с чехи

  • 13 авг 2026 | 22:21
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Бешикташ се справи с чехи

Бешикташ си осигури място в плейофите на Лига Европа. Турският гранд победи с 1:0 в Истанбул Храдец Кралове и с общ резултат 2:0 го елиминира. Единственото попадение в мача реализира сънародник на гостите в мача - Вацлав Черни, който се разписа в 40-ата минута.

В началото турците имаха предимство във владеенето на топката, но първата по-опасна ситуация беше пред вратата им. Бешикташ бе близо до гол в 26-ата минута, но удар на Оркун срещна гредата. Малко преди почивката Черни получи топката от Олайтан. Той премина огромно пространство преди да се разпише.

След почивката битката главно се водеше в средата на терена. Чехите отново първи създадоха опасност, но изстрел на Гист мина покрай вратата. Тимът на Винченцо Монтела се справяше с това да пази преднината си, а малко педи края Тросар можеше да се разпише. Ударът на бившия играч на Арсенал обаче бе отразен от вратаря.

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Снимки: Imago

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