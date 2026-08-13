Бешикташ се справи с чехи

Бешикташ си осигури място в плейофите на Лига Европа. Турският гранд победи с 1:0 в Истанбул Храдец Кралове и с общ резултат 2:0 го елиминира. Единственото попадение в мача реализира сънародник на гостите в мача - Вацлав Черни, който се разписа в 40-ата минута.

В началото турците имаха предимство във владеенето на топката, но първата по-опасна ситуация беше пред вратата им. Бешикташ бе близо до гол в 26-ата минута, но удар на Оркун срещна гредата. Малко преди почивката Черни получи топката от Олайтан. Той премина огромно пространство преди да се разпише.

🔻#Beşiktaş, #UEFA #AvrupaLigi'nde play-off turuna kaldı.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.



UEFA Avrupa Ligi’nin 3. eleme turunda ilk maçların heyecanı yaşandı.#VincenzoItaliano yönetmendeki… pic.twitter.com/RPMFjvaZOP — BEŞİKTAŞ MEDYA GRUP (@besiktascomtr) August 13, 2026

След почивката битката главно се водеше в средата на терена. Чехите отново първи създадоха опасност, но изстрел на Гист мина покрай вратата. Тимът на Винченцо Монтела се справяше с това да пази преднината си, а малко педи края Тросар можеше да се разпише. Ударът на бившия играч на Арсенал обаче бе отразен от вратаря.

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Снимки: Imago