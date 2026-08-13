Бешикташ се справи с чехи

Бешикташ си осигури място в плейофите на Лига Европа. Турският гранд победи с 1:0 в Истанбул Храдец Кралове и с общ резултат 2:0 го елиминира. Единственото попадение в мача реализира сънародник на гостите в мача - Вацлав Черни, който се разписа в 40-ата минута.
В началото турците имаха предимство във владеенето на топката, но първата по-опасна ситуация беше пред вратата им. Бешикташ бе близо до гол в 26-ата минута, но удар на Оркун срещна гредата. Малко преди почивката Черни получи топката от Олайтан. Той премина огромно пространство преди да се разпише.
След почивката битката главно се водеше в средата на терена. Чехите отново първи създадоха опасност, но изстрел на Гист мина покрай вратата. Тимът на Винченцо Монтела се справяше с това да пази преднината си, а малко педи края Тросар можеше да се разпише. Ударът на бившия играч на Арсенал обаче бе отразен от вратаря.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago