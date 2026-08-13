Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА потрепери, но се добра до плейофа за Лига Европа – на живо след 1:3 срещу Макаби
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Минск)
  3. Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

  • 13 авг 2026 | 22:51
  • 1026
  • 0
Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

Отборът на Брага се класира за плейофите в най-нискоранкирания турнир под шапката на УЕФА Лига на конференциите. Португалците, които през миналия сезон стигнаха до полуфиналите в Лига Европа, а по пътя си отстраниха родния Левски, сега се справиха с Динамо (Минск) след нулево равенство в реванша и победа с 1:0 в първия мач.

Българската следа за втора поредна година донесе щастие за иберийците, тъй като те стигнаха до ценното реми в Стара Загора на стадион “Берое”, където Динамо изигра своите европейски мачове през сезон 2026/2027. Това е така, тъй като заради военната криза, стартирала през 2022 г. в Украйна след руската агресия, стана невъзможно нормалното провеждане на международния спортен календар в някои части от Източна Европа. Така “градът под липите” се превърна в предпочитана дестинация за домакинствата на беларуския гранд.

Интересното е, че и преди година Брага стигна до нулево равенство в България (тогава на стадион “Георги Аспарухов”), а на реванша в Португалия тимът спечели с 1:0.

В спор за място в основната схема на Лигата на конференциите Брага ще спори с по-силния в двубоя между Аустрия (Виена) и Бейтар (Йерусалим). Израелците имат аванс от 2:1 след първия мач.

СНИМКА: SC Braga// Twiiter

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Залцбург мина през драматични моменти, но хеттрик на Табакович го класира напред

Залцбург мина през драматични моменти, но хеттрик на Табакович го класира напред

  • 13 авг 2026 | 22:50
  • 587
  • 0
Лига на конференциите: Мъдъруел с добър аванс

Лига на конференциите: Мъдъруел с добър аванс

  • 13 авг 2026 | 22:42
  • 11357
  • 1
Огромна българска радост в Лига Европа тази вечер, играят се четири мача от турнира в момента

Огромна българска радост в Лига Европа тази вечер, играят се четири мача от турнира в момента

  • 13 авг 2026 | 22:57
  • 21558
  • 0
Бешикташ се справи с чехи

Бешикташ се справи с чехи

  • 13 авг 2026 | 22:21
  • 597
  • 0
Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

Карабах изхвърли Динамо (Киев) от Европа

  • 13 авг 2026 | 21:46
  • 1791
  • 0
Партизан стигна до плейофите след втора победа

Партизан стигна до плейофите след втора победа

  • 13 авг 2026 | 20:38
  • 751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 123168
  • 736
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 11754
  • 4
Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

  • 13 авг 2026 | 23:24
  • 363
  • 0
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 8067
  • 3
Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

Левски с важна информация за билетите за първия мач срещу АЕК

  • 13 авг 2026 | 19:23
  • 18695
  • 31
Огромна българска радост в Лига Европа тази вечер, играят се четири мача от турнира в момента

Огромна българска радост в Лига Европа тази вечер, играят се четири мача от турнира в момента

  • 13 авг 2026 | 22:57
  • 21558
  • 0