Динамо (Минск) и Брага се занулиха в Стара Загора за щастие на португалците

Отборът на Брага се класира за плейофите в най-нискоранкирания турнир под шапката на УЕФА Лига на конференциите. Португалците, които през миналия сезон стигнаха до полуфиналите в Лига Европа, а по пътя си отстраниха родния Левски, сега се справиха с Динамо (Минск) след нулево равенство в реванша и победа с 1:0 в първия мач.

Българската следа за втора поредна година донесе щастие за иберийците, тъй като те стигнаха до ценното реми в Стара Загора на стадион “Берое”, където Динамо изигра своите европейски мачове през сезон 2026/2027. Това е така, тъй като заради военната криза, стартирала през 2022 г. в Украйна след руската агресия, стана невъзможно нормалното провеждане на международния спортен календар в някои части от Източна Европа. Така “градът под липите” се превърна в предпочитана дестинация за домакинствата на беларуския гранд.

Интересното е, че и преди година Брага стигна до нулево равенство в България (тогава на стадион “Георги Аспарухов”), а на реванша в Португалия тимът спечели с 1:0.

В спор за място в основната схема на Лигата на конференциите Брага ще спори с по-силния в двубоя между Аустрия (Виена) и Бейтар (Йерусалим). Израелците имат аванс от 2:1 след първия мач.



СНИМКА: SC Braga// Twiiter

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