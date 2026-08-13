Залцбург мина през драматични моменти, но хеттрик на Табакович го класира напред

РБ Залцбург стигна до плейофите на Лига Европа, но имаше сериозни проблеми при гостуването си на Пафос. Кипърците водеха с 2:0 на почивката, а двубоят завърши 3:3. Австрийците продължават напред с общ резултат 4:3 и ще се изправят срещу шампиона на Швеция Мялби в битка за влизане в основната фаза на турнира.

Харис Табакович замени в стартовия състав контузения Гаусу Диаките и тове се оказа решително за крайния изход на двубоя. При тежки условия за игра - жега и висока влажност, в Лимасол домакините изравниха общия резултат в 15-ата минута, когато Леле се разписа след удар с глава. Бразилецът Биел се разписа от фал в 37-ата минута и Пафос вече имаше контрол върху срещата.

Австрийците подобриха играта си след почивката, а два гола в рамките на четири минути обърнаха развоя на мача. 32-годишният Табакович се разписа в 54-ата минута след подаване на Редзич, а малко по-късно изравни с гол от дузпа. Той оформи своя хеттрик в 70-ата минута. Краят на мача обаче не бе спокоен за Залцбург, тъй като домакините се хвърлиха напред и създадоха няколко положения. Шест минути преди края на редовното време влезлият малко по-рано Мурад Мамадов направи резултата 3:3 с удар от границата на накаазтелното поле. Пафос обаче не успя да стигне до нов гол и гостите продължават напред.

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Снимки: Imago