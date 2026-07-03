Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

Ръководството на Левски продаде централния защитник Виктор Любенов в Арда (Кърджали). Младият бранител записа три мача за "сините", а през минал сезон бе под наем в Хебър.

"ПФК "Левски" трансферира защитника Виктор Любенов в "Арда". Юношата на клуба направи своя дебют със "синята" фланелка на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост на "Дунав" в турнира за Купата на България.



За представителния отбор на ПФК "Левски" има записани 3 мача. През сезон 2025/2026 г. той игра под наем в "Хебър" (Пазарджик).



ПФК "Левски" благодари на Виктор Любенов за професионализма и всеотдайността и му пожелава здраве, лични и професионални успехи", написаха от клуба.

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