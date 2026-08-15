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  3. Текпетей: Подобрявам се, знаете на какво съм способен

Текпетей: Подобрявам се, знаете на какво съм способен

  • 15 авг 2026 | 23:30
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Нападателят на Лудогорец Бърнард Текпетей говори след победата на своя тим над Ботев (Пловдив). Разградчани се наложиха с 2:0 над своя опонент.

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“Знаем колко силни са те, огромно уважение към тях, но искаме да спечелим. Имахме план, искахме да се придържаме към него. Трябваше да спечелим.

Най-важното е да мислим ден след ден. В двубой като днешния трябва да излезеш и да печелиш всеки път. Трябва да вярваш в себе си и отбора.

Подобрявам се. Знаете какво мога да направя. Благодаря на господ, че се завърнах силен. Искам да подобрявам на отбора”, заяви Текпетей.

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