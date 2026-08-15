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Райс: Отборът не стои физически така, както ми се иска, трябва да сме готови да се борим за титлата

  • 15 авг 2026 | 23:26
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Райс: Отборът не стои физически така, както ми се иска, трябва да сме готови да се борим за титлата

Наставникът на Лудогорец Томас Райс похвали футболистите си за представянето и победата им с 2:0 над Ботев (Пловдив).

“Доволен съм. През първите 4 мача играехме 45 минути добре. Днес играхме страхотно през повечето време. Интензитетът бе добър, създадохме положения, но трябва да вкарваме повече. Отборът не стои физически така, както ми се иска. Станич е болен.

Чистата мрежа винаги е важна. Днес нямаше много шансове за Ботев. Свършихме много по-добра работа в защита като отбор. Щастлив съм, защото правим следващата стъпка.

Пет мача и пет победи. Мисля, че е страхотно. Срещу Славия ще е различно. Искам да сме ментално подготвени. Когато мислим, че сме си свършим работата, може да стане неприятно. Трябва да сме готови да се борим за титлата", каза германският специалист.

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