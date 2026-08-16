Струмска слава с победа в Земен

Струмска слава победи с 2:1 един от новаците в групата ФК Етрополе в среща от третия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата сежигра на перфектния терен на стадиона в Земен.

Първото полувреме започна под диктовката на „Славата“. Денислав Мицаков стреля опасно, като ударът му отиваше към долния десен ъгъл на вратата на гостите от Етрополе, но беше спасен от вратаря. В 20-ата минута Милен Войнов откри резултата в полза на Струмска слава, след като получи хубаво подаване от Китан Василев. Последваха удари на капитана Александър Аспарухов и Борислав Николов, които не намериха целта. В последната минута от редовното време на първото полувреме гостите получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар, след като Румен Гьонов игра с ръка. Опитният Петко Петков се нагърби с изпълнението и изравни резултата.

Втората част започна с натиск на „Славата“. Първо юношата Никола Митков стреля от около 13-ия метър, но ударът му мина над вратата, а след това и Милен Войнов отправи фалцов удар, който бе уловен от вратаря. В 68-ата минута бе отсъдена дузпа за Струмска слава, след като Борислав Николов беше съборен в наказателното поле. С изпълнението на наказателния удар се нагърби капитанът Александър Аспарухов, който с точен удар в десния ъгъл на вратаря на гостите донесе победата с 2:1.

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