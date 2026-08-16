Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Струмска слава
  3. Струмска слава с победа в Земен

Струмска слава с победа в Земен

  • 16 авг 2026 | 00:29
  • 267
  • 0
Струмска слава с победа в Земен

Струмска слава победи с 2:1 един от новаците в групата ФК Етрополе в среща от третия кръг на Югозападната Трета лига.  Срещата сежигра на перфектния терен на стадиона в Земен.

Първото полувреме започна под диктовката на „Славата“. Денислав Мицаков стреля опасно, като ударът му отиваше към долния десен ъгъл на вратата на гостите от Етрополе, но беше спасен от вратаря. В 20-ата минута Милен Войнов откри резултата в полза на Струмска слава, след като получи хубаво подаване от Китан Василев. Последваха удари на капитана Александър Аспарухов и Борислав Николов, които не намериха целта. В последната минута от редовното време на първото полувреме гостите получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар, след като Румен Гьонов игра с ръка. Опитният Петко Петков се нагърби с изпълнението и изравни резултата.

Втората част започна с натиск на „Славата“. Първо юношата Никола Митков стреля от около 13-ия метър, но ударът му мина над вратата, а след това и Милен Войнов отправи фалцов удар, който бе уловен от вратаря. В 68-ата минута бе отсъдена дузпа за Струмска слава, след като Борислав Николов беше съборен в наказателното поле. С изпълнението на наказателния удар се нагърби капитанът Александър Аспарухов, който с точен удар в десния ъгъл на вратаря на гостите донесе победата с 2:1.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ФК Ямбол с категоричен успех

ФК Ямбол с категоричен успех

  • 15 авг 2026 | 22:54
  • 576
  • 0
Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

  • 15 авг 2026 | 23:07
  • 25281
  • 151
Марица (Милево) пак се справи с Атлетик

Марица (Милево) пак се справи с Атлетик

  • 15 авг 2026 | 22:42
  • 528
  • 0
Родопа удари Созопол и остана на върха

Родопа удари Созопол и остана на върха

  • 15 авг 2026 | 22:33
  • 607
  • 0
Втори успех за Крумовград

Втори успех за Крумовград

  • 15 авг 2026 | 22:21
  • 746
  • 0
Балкан излъга Кюстендил

Балкан излъга Кюстендил

  • 15 авг 2026 | 22:14
  • 663
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

  • 15 авг 2026 | 23:07
  • 25281
  • 151
Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

  • 15 авг 2026 | 18:47
  • 30858
  • 173
Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

  • 15 авг 2026 | 17:05
  • 27144
  • 72
Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

  • 15 авг 2026 | 16:55
  • 39499
  • 77
Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 33329
  • 82
С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

  • 15 авг 2026 | 20:51
  • 9188
  • 13