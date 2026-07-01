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Левски ще има и трети отбор

  • 1 юли 2026 | 10:21
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Левски ще има и трети отбор

Левски ще има и трети отбор. Това ще се случи през сезон 2027/28. В момента столичани разполагат с втори тим, който участва в Югозападната Трета лига. През миналата кампания дубълът се спаси от изпадане, след като завърши на 15-ата позиция.

Сега амбициите на Левски са по-големи и целта е промоция във Втора лига през следващата кампания. Другият вариант, който съществува, ако не бъде спечелено място по спортен път, е по административен такъв. "Сините" имат право да кандидатстват вторият им тим да бъде включен във втория ни ешелон без да е спечелил правото си на терена, съобщава "Тема Спорт".

Това означава, че третият отбор ще участва в Югозападната Трета лига през сезон 2027/28 и ще бъде съставен отново от играчи до 19 години, както е и сега в дубъла.

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