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Левски чака заключение за състоянието на Сангаре

  • 2 юли 2026 | 09:17
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Треньорският щаб на Левски чака заключение и за състоянието на Мустафа Сангаре. Мощният централен нападател лекува контузия по време на по-голяма част от подготвителния лагер, преминал в Правец. Едва от около седмица той води тренировки. И все още не е ясно дали ще може да бъде използван в мачовете от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац (Баня Лука).

Сангаре аут за първия мач на Левски в Шампионската лига
Сангаре аут за първия мач на Левски в Шампионската лига

Засега шансовете на тарана да играе в първия мач са изключително малки. Но ако има възможност Хулио Веласкес да го ползва в реванша, то Сангаре ще бъде картотекиран в УЕФА. Когато испанският треньор залага на игра с тежък централен нападател, именно Мустафа е първа опция пред него. След това идва колумбиецът Хуан Переа.

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