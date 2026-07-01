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  3. Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

  • 1 юли 2026 | 17:28
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Испанският ляв бранител Алекс Сентейес пристигна на стадион "Георги Аспарухов". Той подписа договора си с Левски още през миналата седмица, но заради ангажименти с вече бившия си клуб Алмерия се присъедини към "сините" едва сега и позира с екипа на новия си отбор.

Договорът на Алекс Сентейес е до лятото на 2029 година. Той е юноша на Валенсия, като е играл още и за португалския Фамаликао.

Левски обяви четвърто попълнение
Левски обяви четвърто попълнение

Вчера столичани представиха тима за новия сезон 2026/27. Освен Сентейес, отсъстваха още контузените Стипе Вуликич и Мазир Сула.

Левски представи отбора за новия сезон
Левски представи отбора за новия сезон

До този момент "сините" представиха шест нови попълнения - Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик и Сержиньо.

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