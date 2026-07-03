Непредвидим сблъсък между Австралия и Египет ще определи потенциалния съперник на Аржентина

Австралия и Египет излизат внушителния „АТ&Т Стейдиъм“ в Далас в пореден сблъсък от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Двата тима ще премерят сили за първи път в официален турнир под егидата на ФИФА, а победителят вероятно ще си осигури двубой със световния шампион Аржентина в следващата фаза.

Австралия си осигури място в директните елиминации, след като завърши на второ място в група D с актив от 4 точки. Момчетата на Тони Попович започнаха ударно с победа с 2:0 над Турция, последвана от поражение със същия резултат от домакините от САЩ. В решителния последен мач „кенгурата“ показаха здрави нерви и удържаха нулево равенство срещу Парагвай, което се оказа достатъчно за класирането им напред.

Египет премина през груповата фаза без загуба, заемайки второто място в група G. „Фараоните“ събраха 5 точки след престижно равенство 1:1 с Белгия и убедителна победа с 3:1 над Нова Зеландия. В последния си мач от групата те завършиха 1:1 с Иран, което им гарантира сблъсъка с Австралия в Далас.

Австралийците разчитат на своята дисциплинирана отбрана, водена от Хари Соутар и младия вратар Патрик Бийч, който се превърна в герой в мача срещу Турция. В предни позиции голямата надежда е Нестори Иранкунда, който стана най-младият голмайстор за страната си на световни финали. Конър Меткалф също е в отлична форма, след като подпечата успеха над турците с второ попадение.

Треньорът на Египет: Не излючвам възможността Салах да играе срещу Австралия

За Египет всичко се върти около капитана Мохамед Салах. Звездата на Ливърпул вече записа един гол и две асистенции в турнира, но участието му в предстоящия мач е под сериозен въпрос. При евентуално негово отсъствие, тежестта в атака ще падне върху Омар Мармуш и Трезеге, който се разписа при победата над Нова Зеландия.

Историята между двата национални отбора е бедна на срещи. Единственият им скорошен мач е приятелска среща от ноември 2010 година, спечелена от Египет с 3:0 в Кайро. Настоящият двубой в Далас обаче е с много по-голям залог и е първият им официален сблъсък.

Проблемите пред Хосам Хасан са сериозни. Мохамед Салах страда от разтежение на подколянното сухожилие, получено в мача срещу Иран, и медицинският щаб ще чака до последно. Освен него, извън строя са защитниците Мохамед Абдел Монем и Ахмед Фатух, а полузащитникът Мохамед Лашеен е наказан. В лагера на Австралия Тони Попович няма да може да разчита на контузените Джейкъб Италиано и опитния Матю Леки.

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