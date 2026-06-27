Австралия загуби двама титуляри за елиминациите

Десният защитник на Австралия Джейкъб Италиано и нападателят-ветеран Матю Леки отпадат до края на Световното първенство заради контузии, обявиха от националния отбор на странатга. Италиано, който започна като титуляр в срещите с Турция и САЩ, получи травма в аддуктора по време на тренировка, докато Леки завърши мача с американците с разтежение от вътрешната страна на бедрото. И двамата пропуснаха нулевото pавенство срещу Парагвай вчера, като за Италиано се знаеше, че няма да играе, докато Леки беше под въпрос. Преди четири години в Катар Леки се превърна в истински герой в страната, след като негово попадение във вратата на Дания помогна на „кенгурата“ да прескочат груповата фаза тогава.

И донякъде заради този му ореол, 35-годишният нападател попадна в списъка на Австралия за четвърто поредно първенство на планетата, макар да изпрати сезон с много контузии и болести, докато се състезава за Мелбърн Сити. Друг защитник – Азиз Бехич, който зае мястото на Италиано в стартовите 11, и също играе за Мелбърн Сити, изрази съжалението си за травмата на Леки. „Видях от първа ръка тази година какво трябваше да направи, за да се върне на терена при нас в Мелбърн Сити, а след това какво направи в Сарасота“, каза Бехич пред репортери в петък, визирайки тренировъчния лагер на Австралия преди Световното първенство във Флорида. „Той не остави камък необърнат и това е заслуга за него. А не е лесно, не само физически, но и психически на неговата възраст.“

Докато Австралия има дълбочина, която да покрие за Леки, загубата на Италиано накара треньорът Тони Попович да премести стандартния ляв бек Джордан Бос от дясно, за да играе като обърнато крило срещу Парагвай. При това положение Бехич застана на левия бек. Ходът се оказа ефективен, тъй като Бос се открои при равенството без отбелязани точки, а връзката му с Кристиан Волпато по десния фланг създаде редица обещаващи атаки. „Това е нещо, върху което работихме през седмицата в нашата тактическа сесия и се получи наистина добре, и мисля, че се получи добре и снощи“, каза Бехич за тактическата промяна. „Ето защо постигнахме резултата, който заслужавахме и сега чакаме следващата фаза на Световното първенство“. А след мачовете тази нощ стана ясно, че Австралия ще срещне на 1/16-финалите Египет, като мачът е на 3-и юли на стадиона в Арлингтън. Победителят от този мач отива на осминафинал срещу Аржентина или Кабо Верде.

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