Треньорът на Египет: Не излючвам възможността Салах да играе срещу Австралия

Селекционерът на Египет Хосам Хасан отказва да отпише звездата на тима Мохамед Салах за предстоящия елиминационен мач от Световното първенство срещу Австралия в петък.

Нападателят получи контузия в подколянното сухожилие по време на равенството 1:1 с Иран и оттогава преминава през „интензивно лечение“.

Хасан заяви, че Салах е провел леки тренировки заедно с останалата част от отбора, но все още не може да гарантира участието му в срещата.

„Както знаете, по време на мача с Иран той ни изненада, като каза, че е усетил придърпване в подколянното сухожилие. Поиска да бъде сменен. Сега преминава интензивно лечение с медицинския екип. Разбира се, той е ключов играч за нас и все още може да попадне в състава. Първото му завръщане към тренировките всъщност е постепенен процес от вчера до днес. Това е просто лека тренировка, с по-ниска интензивност от пълноценната. Но Салах има страстта и духа да бъде сред съотборниците си. Честно казано, не го изключвам от сметките, докато не усетя как се справя. Дали е способен да бъде на терена.“

Наставникът на „фараоните“ коментира и предстоящия съперник, като изрази уважението си към австралийския отбор.

„Следя националния отбор на Австралия в азиатските квалификации, Купата на Азия и квалификациите. Те са редовен участник на последното Световно първенство, точно като Иран, и се появяват постоянно. Така че, разбира се, те имат богат опит и играчи, които не разчитат само на дълги топки, а са отличителен отбор. Уважавам всички национални отбори, независимо дали са наши противници или не, и особено когато става въпрос за Австралия. Техният тим има добра отборна сплотеност и действа ефективно по различни начини, било то с дълги топки, както споменахте, или чрез индивидуалните умения в състава. Разбира се, виждам отбора точно както те виждат мен. Анализирал съм съперника, а те са анализирали нас. Но не става въпрос само за дълги топки. Те имат и свои собствени решения. Разполагат с бързина в отбора и независимо дали става дума за статични положения или игра в движение, австралийският национален отбор е специален и аз ги уважавам много. Фактът, че стигнаха до Световното първенство и след това до осминафиналите, със сигурност е впечатляващ. Но ние имаме своите амбиции и своя цел, а именно да донесем радост на нашите фенове. Искам да кажа, че ние сме историята на египетския национален отбор. Спечелили сме седем титли. В Купата на африканските нации имаме професионални играчи с големи имена, водени от Салах и Омар Мармуш. Така че мисля, че този мач е също толкова важен за нас, колкото и за австралийския национален отбор. Уважаваме австралийските играчи във всяко едно отношение, било то дълги топки или индивидуални умения. Австралийският национален отбор е специален и има нашето пълно уважение и признателност.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google