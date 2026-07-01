Австралия пристигна в Далас за сблъсъка с Египет

Националният отбор на Австралия кацна в Далас преди предстоящия си мач срещу Египет от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол.

След отпадането на Япония от Бразилия, "кенгурата" останаха единственият представител на Азиатската футболна конфедерация, който продължава участието си в турнира.

Воденият от Тони Попович тим си осигури място в елиминационната фаза, завършвайки на второ място в група „Г“ с актив от четири точки. Австралийците постигнаха победа с 2:0 над Турция, загубиха с 0:2 от съдомакина на Мондиала САЩ и завършиха наравно 0:0 с Парагвай, което подпечата класирането им напред.

В петък следобед Австралия ще се опита да спечели първия си мач в елиминационна фаза на Световно първенство в историята, изправяйки се срещу Египет.

Победителят от този двубой ще продължи към осминафиналите, където ще срещне Аржентина или Кабо Верде в Атланта на 7 юли.

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