Салах под въпрос за двубоя срещу Австралия

Капитанът на египетския национален отбор Мохамед Салах има разтягане на подколянното сухожилие и все още не се знае дали ще може да играе на осминафиналите от Световното първенство срещу Австралия следващия петък, съобщават от футболната асоциация на африканската страна.

Салах беше заменен по време на равенството 1:1 на Египет с Иран в петък срещу събота, след като се оплака от болки, а по-късно скенерът потвърди разтежение на подколянното сухожилие, съобщи лекарят на тима Мохамед Абу Ел Ела. 34-годишният нападател е започнал програма за лечение.

👀 Mohamed Salah is an injury doubt for Egypt's World Cup last-32 tie against Australia on Friday, after picking up a hamstring problem. Big question mark over the captain. pic.twitter.com/EKU1kvaz3A — FootballiQ (@footballiq_io) June 28, 2026

Салах отбеляза един гол и направи две асистенции в трите мача на "фараоните" от груповата фаза на Мондиал 2026, като отборът достигна до елиминационната фаза за първи път в своята история.

Левият бек Ахмед Фатух е получил разкъсване на подколянното сухожилие и е много малко вероятно да се възстанови навреме, за да се изправи срещу Австралия. Централният защитник Мохамед Абделмонем, който пристигна на Световното първенство след сезон, изпълнен с контузии в Ница, получи тежко натъртване на глезена, преди да бъде сменен след 14 минути в срещата с Иран. От ЕФА заявиха, че той се готви за мача срещу Австралия.

Египет завърши на второ място в група "G" с пет точки и ще се изправи срещу Австралия в Далас за място на осминафиналите на Световното първенство.

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Снимки: Imago