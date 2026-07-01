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Добри новини за Салах и Египет

  • 1 юли 2026 | 10:51
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Голямата звезда и капитан на националния отбор на Египет по футбол Мохамед Салах поднови тренировки преди 1/16-финалния мач на африканците срещу Австралия от футболния Мондиал 2026. Двубоят е на 3 юли от 21:00 часа българско време в Арлингтън, Тексас (САЩ).

Нападателят, който се възстановява от разтежение на подколенното сухожилие, участва в част от заниманието на отбора, а надеждите са, че той ще бъде напълно готов за двубоя в петък.

От футболната централа на страната публикуваха снимки от сесията на тима в Спокейн с надпис: "Кралят се завърна", на които се вижда усмихнатия и трениращ Салах.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

34-годишният нападател почувства болки и беше заменен принудително в 57-ата минута при равенството срещу Иран в последния мач от група "G" на Мондиал 2026.

Египет се стреми да запише дебютна победа в историята си в елиминационен двубой на световното първенство, след като за първи път успя да преодолее груповата фаза.

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Снимки: Imago

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