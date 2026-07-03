В Австралия са вперили поглед в първа победа в елиминации на Световно първенство

Старши треньорът Тони Попович иска Австралия да постигне първа победа в историята на страната в елиминационнa фазa на Световно първенство срещу Египет в Далас по-късно днес, доверявайки се на младия си състав за успехи в бъдеще. Австралийците преминаха през групите на втори пореден Мондиал, като Попович разчиташе основно на по-младите членове на отбора срещу САШ, Турция и Парагвай.

Треньорът на Египет: Не излючвам възможността Салах да играе срещу Австралия

„Разбира се, вярваме, че бъдещето е светло и има много млади играчи, които не са тук на този етап, но ще бъдат в бъдеще“, каза треньорът. „През цялото време твърдях, че искаме да се представим добре в тази група. Вече показахме добро ниво, като преминахме една много трудна група. И го направихме чрез качествата, които тези момчета имат. Утре е друга възможност да не мислим за бъдещето, а да мислим за сега, за настоящето. И съм сигурен, че тези момчета ще направят още веднъж много добро представяне“, заяви още Попович.

Два пъти преди това Австралия е играла в елиминационните кръгове, но е била побеждавана от евентуалните шампиони - от Италия през 2006-а, както и от Аржентина в Катар преди четири години. „Знаем колко важен е този мач и мисля, че всички играчи са готови. Трябва наистина да се концентрираме върху момента. Историята се пише след мача, така че трябва да се раздадем, независимо дали става въпрос за 90 минути, продължения или дузпи, за да създадем тази история. Очаквам мачът да бъде още по-труден от досега, защото е елиминационен мач и проявяваме голямо уважение към Египет. Но също така чувствам, че можем да играем по-добре и сега имаме шанс да го направим“, коментира още Попович. Австралийците влизат в двубоя без Матю Леки и Джейкъб Италиано, които напуснаха отбора поради контузия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages