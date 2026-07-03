"Дефицитът може да бъде двойно по-голям" – Защо Ферари очаква "трудни" уикенди на "Силвърстоун" и "Спа"

Люис Хамилтън и Шарл Леклер смятат, че конфигурацията на следващите две писти в календара на Формула 1 ще постави още по-голям акцент върху производителността на задвижващата система и управлението на енергията.

След победата на Люис Хамилтън в Барселона нараснаха надеждите, че Ферари може да се превърне в реален претендент в тазгодишната битка за титлата във Формула 1, но седемкратният световен шампион настоява, че има още дълъг път за изминаване.

How was it again? Oh right, no place like home! 🇬🇧🫂 pic.twitter.com/vlUT9XUF7T — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 3, 2026

Това се дължи отчасти на "феноменалната" сила на бившия му работодател Мерцедес, както я описва Хамилтън, но също и защото на Ферари все още липсва чиста мощност на двигателя, въпреки че представи първото си ADUO подобрение за сезона в Австрия. На "Ред Бул Ринг" Хамилтън усети, че разликата спрямо задвижващата система на Мерцедес остава значителна.

"Очевидно имахме някои страхотни представяния преди. Факт е, както можехте да видите в състезанието, че губим доста време. Мисля, че са около четири десети, които губим на права. Трудно е да се навакса това в завоите", каза Хамилтън в четвъртък на "Силвърстоун".



"Смятам, че имаме страхотна кола по същество, просто трябва да продължим да работим, за да извлечем максимума, да спечелим колкото се може повече точки, докато не успеем да затворим този дефицит", добави седемкратният шампион.

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Според Хамилтън предимството на задвижващата система на Мерцедес се крие не само в чистата мощност, но и в управлението на енергията. Това ще се превърне в още по-голям фактор на "Силвърстоун" и "Спа", отколкото през последните състезателни уикенди.

"Не че не съм уверен - сподели британецът. - Факт е, че имаме дълги прави. Мисля, че това ще бъде най-безпрецедентният уикенд по отношение на разгръщането на мощността.



"Всички ние, пилотите, говорихме в чата на пилотите за това колко слаба ще бъде мощността на тази писта. Батерията ни се изчерпва.



"Има само няколко завоя за зареждане на двигателя, така че MGU-K ще бъде изключен през голяма част от обиколката и точно там вероятно ще се затрудняваме най-много. Дефицитът може да бъде двойно по-голям.“

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Съотборникът му Шарл Леклер направи подобна оценка. Пилотът от Монако призна, че му е липсвало състезателно темпо в Австрия и въпреки че Ферари е извлякло поуки от този уикенд, той очаква още по-големи предизвикателства на "Силвърстоун" и "Спа".

"Вярно е, че в Австрия не беше трудно до неделя. Но в неделя определено имах затруднения. Мисля, че установихме няколко неща, които изиграха голяма роля за липсата на представяне в неделя.



"Ще променим това, но е справедливо да се каже, че следващите две състезания ще бъдат, мисля, много трудни за отбора. Но най-доброто, което мога да направя, е да държа главата си наведена и да продължа да натискам, независимо къде се борим", заяви монегаскът.

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С оглед на това, че задвижващата система на Ферари все още изостава от тази на Мерцедес, Хамилтън не е готов да говори твърде много за евентуална битка за титлата преди домашното си състезание. Запитан дали има нещо, което може да направи, за да настигне Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел този сезон, деветкратният победител на "Силвърстоун" се засмя: "Мисля, че освен да отида в гаража на Мерцедес и да развия болтовете!

"Вижте, Мерцедес е феноменален отбор. Виждате ги да се представят на такова невероятно ниво и е наистина красиво да се види, когато един отбор е в пълна синергия.



"И това, което донесоха и направиха тази година, е могъщо, и мисля, че ще е необходимо огромно усилие за всеки, за да ги настигне."

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Въпреки това Хамилтън знае, че 2026 г. е повече от всякога състезание в развитието и че конкурентният ред все още може да се промени, посочвайки Ред Бул като друг пример.

"Видяхте сега, че и Ред Бул наистина направиха крачка напред. Те направиха огромна стъпка в последното състезание.



"Така че, без съмнение, предполагам, че Макс ще бъде голям претендент за титлата, а той има и мощността да се мери с Мерцедес. Така че очаквам те да бъдат наистина силни.“

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Посланието на Хамилтън към Ферари е просто да се възползват максимално от всяка възможност по време на по-трудните уикенди и да нанесат удар на писти, които подхождат по-добре на SF-26, като "Хунгароринг".

"Просто трябва да извлечем всичко, което можем от всеки уикенд, и дори, ако е възможно, малко повече, отколкото може би е възможно от гледна точка на представянето.



"И тогава ще има някои писти, където нещата се неутрализират малко. Предполагам, че Будапеща може да бъде малко по-оспорвана битка, защото няма дълги прави. Нуждаем се от повече такива писти, честно казано.



"Но да, мисля, че е и твърде рано. Искам да кажа, Кими е далеч напред. Това все още са много точки преднина, а той спечели още точки в последното състезание.



"Ето защо казах, че това е добра проверка на реалността за нас, но нищо не е приключило, докато наистина не свърши. Всеки един човек е изключително надъхан и се раздава докрай, така че това е всичко, което мога да искам.“

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