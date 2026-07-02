Бътън: Без заповеди от бокса във Ферари

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бъртън прогнозира, че шефът на Ферари Фредерик Васьор няма да се изкуши да използва заповеди от бокса, за да осигури максимално добро класиране за Скудерията за сметка на амбициите на Люис Хамилтън и Шарл Еклер.

“Ясно е, че Ферари определено използваха заповеди от бокса преди - обясни Бътън преди Гран При на Великобритания. - Но лично аз не мисля, че това е начинът, по който Фред се състезава и ръководи.

We've seen eight different drivers on the podium so far 👀🤩 #F1 pic.twitter.com/m8gAWEIXF0 — Formula 1 (@F1) July 1, 2026

Прогноза: Хамилтън ще активира опцията да остане във Ферари

“Днешният тим на Ферари е много различен от този през 90-те или началото на века, затова смятам, че в отбора искат да дадат възможности за успех и на двамата си пилоти.

“Люис и Шарл са изключително добри, работят много усилено. Но мисля, че основната причина за промяна в представянето на тима са новите технически правила за този сезон и следващите.”

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Бътън беше съотборник с Хамилтън в Макларън между 2010 и 2012 и отново обясни, че колите, създадени по новите технически правила допадат като поведение повече на Хамилтън, отколкото на Леклер, което се вижда и по резултатите.”

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago