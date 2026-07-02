Бърни Екълстоун: Миналата година щях да посъветвам Верстапен да отиде във Ферари

Бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1 е гореща тема в падока и тази година, като слуховете за евентуален трансфер в Макларън, възможността за още една година в Ред Бул и дори напускане заради недоволството му от новите технически правила за 2026 не спират.
Сега бившият ръководител на Формула 1 Бърни Екълстоун се включи в дебата, като обясни, че миналата година е щял да посъветва нидерландеца да премине във Ферари.
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Екълстоун беше начело на шампионата преди продажбата му на Либърти Медия в началото на 2017 г. След финализирането на сделката той беше отстранен от върха и вече почти 10 години няма професионална връзка със спорта.
По време на Гран При на Австрия той се завърна в падока, за да сподели мнението си за настоящото състояние на Формула 1, включително и за позицията на четирикратния световен шампион Верстапен.
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„Ако сега имах отбор, първото нещо, което бих искал да направя, е да привлека Макс на всяка цена - заяви 95-годишният британец. - Защото е по-евтино да имам Макс, отколкото да се опитвам да подобря колата.“
Запитан къде би насърчил Верстапен да отиде, за да покаже най-добре таланта си, Екълстоун добави: „Имате предвид сега? Мисля, че трябва да се претеглят всички тези неща. Ако остане, е наистина трудно, ако си тръгне – къде ще отиде?“
„Миналата година щях да го посъветвам да отиде във Ферари“, допълни той.
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Верстапен обаче не е единственият, когото Екълстоун е съветвал да се премести в Скудерията. Той разкри, че е обсъждал въпроса и с Кристиан Хорнър. Бившият шеф на Ред Бул беше отстранен от поста си преди почти година и оттогава не се е появявал в падока на Формула 1.
„Кристиан така или иначе е в трудна позиция - добави Екълстоун. - Където и да отиде, ако не успее, хората ще кажат: „А, Кристиан, беше много добър, когато беше в Ред Бул с големи бюджети и други подобни неща, а сега не печелиш заради това“ или нещо такова.“
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„Така че за него е трудно. Говоря с него доста често. В началото се опитвах да го убедя да опита да бъде във Ферари.“
Въпреки че бившият шеф на Формула 1 може да се е опитвал да убеди Хорнър да се премести в Италия, той призна, че няма „никаква представа“ къде може да се озове бившият ръководител на Ред Бул.
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Снимки: Gettyimages