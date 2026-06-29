Тото Волф недоумява как във Ферари си позволяват "безкрайни подобрения"

След уикенд, в който Ферари представи нова спецификация на двигателя си, Тото Волф открито се запита как Скудерията успява да харчи толкова много и да остане в рамките на тавана на бюджета във Формула 1. Откакто спортът влезе в принудителната априлска пауза след отмяната на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, изглежда, че почти не минава уикенд, без Ферари да добави нови елементи към своя болид SF-26.

Тъй като Формула 1 вече оперира с таван на бюджетите, развойната дейност е една от многото области на разходи, подложени на строг контрол. Отдавна отминаха дните, когато водещите отбори имаха поне два въздушни тунела, работещи 24/7, както и отделни тестови екипи, които правеха неограничен брой обиколки на частно наети писти. Ето защо е съвсем естествено, когато се смята, че един отбор влага огромни средства за подобрения по колата си, другите да започнат открито да недоволстват.

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„Малко сме изненадани, че Ферари може да въвежда тези огромни подобрения по колата по начина, по който го правят“, заяви шефът на Мерцедес Тото Волф след Гран При на Австрия, където Ферари представи нова спецификация на двигателя, както и ревизирани елементи на предното крило и няколко тестови компонента.



„Според мен парите им скоро трябва да свършат, парите от тавана на разходите, защото ние не можем да го направим. Просто ни липсва буфер в тавана на разходите, за да можем да въвеждаме толкова много части, колкото те.



„Така че, да се надяваме, това ще се промени към края на сезона, когато те вече няма да могат да носят никакви части. Поне, да кажем, логиката би казала това, а ние ще дойдем с повече“, добави той.

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Въпреки че Ред Бул също направи значителни промени по своя RB21, болидът SF-26 на Ферари беше съществено преработен през сезона. Освен големите аеродинамични промени в Маями и Барселона, имаше и много по-малки ревизии на елементи като крайните пластини на крилата и геометрията на ръба на пода. Отборът представи и иновативното крило „Макарена“, при което горната плоскост на задното крило се завърта на 180 градуса при активиране на режима за правите (Straight Line Mode).

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По-малко видимите области също попаднаха под лупа. След Монако ФИА приключи първото си класиране по Допълнителни възможности за развитие и подобрения (ADUO), в което производителите, чиито двигатели с вътрешно горене са с по-ниска производителност от еталона, получават бюджетни облекчения, допълнително време на дино стенд и разрешение да променят определени елементи, които иначе биха били „замразени“ до 2027 година. Вместо да чакат тези средства и възможности да бъдат отключени, Ауди и Ферари имаха готови разработки на двигателите си почти веднага.

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Волф твърди, че в Мерцедес няма непосредствени планове за развитие на двигателя, въпреки че в Австрия те въведоха подобрение, свързано с надеждността на батерията, което не попада в обхвата на ADUO. От страна на шасито, Сребърните стрели представиха много малко нови компоненти, преди да приложи голям пакет с актуализации в Монреал.

And that’s a wrap on our Austrian weekend 🤝 pic.twitter.com/sEHFVZFvcU — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 28, 2026

Други отбори са направили сравнително малко. Уилямс ясно заявиха, че ограниченията на тавана на бюджетите ги принуждават да използват определени компоненти до края на техния прогнозен експлоатационен живот и след това да ги заменят с развойни части, вместо да въвеждат нови идеи веднага щом станат достъпни. Голямо подобрение се очаква за Гран При на Азербайджан през септември.

Celebrating in style 🍾 ft. some organised chaos 🤣 pic.twitter.com/BsxNBitihN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 28, 2026

Астън Мартин изцяло избегна промяната на видимата обвивка на колата си, като се цели в това, което се разбира като едно-единствено и много голямо подобрение около лятната пауза. Междувременно Макларън въвежда сравнително малки актуализации, когато станат достъпни, въпреки че в последните състезания работи усилено за усъвършенстване на ново предно крило и е напът да представи своя собствена версия на крилото „Макарена“.

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„Единствените, които не забавят темпото, са Ферари - каза Волф. - Виждате, че ние имахме един голям пакет [с подобрения], който въведохме в Монреал. Имаме и малки части, които идват междувременно.



„Мисля, че същото важи за Ред Бул и Макларън. Просто Ферари изглеждат безгранични в това отношение – и на всичкото отгоре очакваха ADUO и идват с нов двигател.



„Значи трябва да са започнали разработката преди шест месеца…“, заключи Волф, търсейки яснота как Ferrari успява да продължи да носи големи пакети с подобрения на своя болид във Формула 1 в разрез с правилата за тавана на разходите.

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Снимки: Gettyimages