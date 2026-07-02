Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Прогноза: Хамилтън ще активира опцията да остане във Ферари

Прогноза: Хамилтън ще активира опцията да остане във Ферари

  • 2 юли 2026 | 15:22
  • 227
  • 0

Съвсем скоро 7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън ще активира опцията, предвидена в договора му, за да остане във Ферари и през следващия сезон. Информацията е на италианското издание Auto Racer.

Предполага се, че на “Монца”, както е по традиция, Ферари ще потвърди, че Хамилтън ще остане в тима и за догодина.

Може ли Ферари отново да се бори за победата?
Може ли Ферари отново да се бори за победата?

Също така се смята, че Хамилтън и Фредерик Васьор имат желание да продължат да работят заедно и британецът може да остане в Маранело и след края на сезон 2027 година.

В Барселона тази година Хамилтън спечели първата си победи с Ферари, а по-рано тази година Скудерията потвърди, че Шарл Леклер е подписал нов, “дългосрочен договор” с тима.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Може ли Ферари отново да се бори за победата?

Може ли Ферари отново да се бори за победата?

  • 2 юли 2026 | 09:59
  • 1816
  • 0
Пиастри останал изненадан от липсата на скорост на Ферари в Австрия

Пиастри останал изненадан от липсата на скорост на Ферари в Австрия

  • 2 юли 2026 | 09:43
  • 784
  • 0
Хамилтън остава предпазлив: В състезанията няма магически решения

Хамилтън остава предпазлив: В състезанията няма магически решения

  • 2 юли 2026 | 09:30
  • 1543
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

  • 2 юли 2026 | 07:28
  • 9491
  • 0
Защо Верстапен очаква по-трудно състезание на „Силвърстоун“

Защо Верстапен очаква по-трудно състезание на „Силвърстоун“

  • 1 юли 2026 | 21:43
  • 1379
  • 0
Ще вали ли на "Силвърстоун" този уикенд?

Ще вали ли на "Силвърстоун" този уикенд?

  • 1 юли 2026 | 21:23
  • 1759
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

Ботев (Пд) осъди три клуба във ФИФА, единият оправдал неплащането с религиозни празници

  • 2 юли 2026 | 13:15
  • 11127
  • 13
Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

Никола Цолов ще тества болид от Формула 1 за Рейсинг Булс

  • 2 юли 2026 | 12:05
  • 15098
  • 11
Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

  • 2 юли 2026 | 06:56
  • 11054
  • 10
Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

  • 2 юли 2026 | 11:34
  • 5790
  • 13
Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

  • 2 юли 2026 | 11:55
  • 3601
  • 19
Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

Тотнъм не спира да харчи и взе Матеуш Фернандеш за нов рекорден трансфер, който ще бъде надминат скоро

  • 2 юли 2026 | 12:38
  • 6953
  • 11