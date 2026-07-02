Прогноза: Хамилтън ще активира опцията да остане във Ферари

Съвсем скоро 7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън ще активира опцията, предвидена в договора му, за да остане във Ферари и през следващия сезон. Информацията е на италианското издание Auto Racer.

Предполага се, че на “Монца”, както е по традиция, Ферари ще потвърди, че Хамилтън ще остане в тима и за догодина.

We've seen eight different drivers on the podium so far 👀🤩 #F1 pic.twitter.com/m8gAWEIXF0 — Formula 1 (@F1) July 1, 2026

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Също така се смята, че Хамилтън и Фредерик Васьор имат желание да продължат да работят заедно и британецът може да остане в Маранело и след края на сезон 2027 година.

В Барселона тази година Хамилтън спечели първата си победи с Ферари, а по-рано тази година Скудерията потвърди, че Шарл Леклер е подписал нов, “дългосрочен договор” с тима.

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Снимки: Gettyimages