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Роналдо: Посветихме победата на Жота, очакваме битка с Испания

  • 3 юли 2026 | 08:34
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Роналдо: Посветихме победата на Жота, очакваме битка с Испания

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо не скри емоциите си след класирането на тима за следващата фаза на Световното първенство. Петкратният носител на "Златната топка" призна, че успехът е бил посветен на покойния Диого Жота, от чиято кончина се навърши точно една година.

„Чувството е наистина прекрасно, защото това беше нашият поклон към него. Денят беше специален. Специален, защото победихме и продължаваме напред в турнира. Това искахме и му отдадохме почит по най-добрия възможен начин“, заяви Роналдо.

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След като изпълниха първата си цел, португалците вече насочват поглед към предстоящия сблъсък с Испания.

„Сега най-важното е да си починем добре. Знаем, че ни очаква истинска битка, но точно това искахме – да продължим напред. Гледаме мач за мач“, коментира Роналдо.

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