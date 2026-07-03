Емоционалният Валверде: Няма да напусна националния отбор, преди да го изведа на върха

След болезненото отпадане на Уругвай Федерико Валверде, наруши мълчанието си с емоционално послание, публикувано в профила му в Instagram.

„Минаха няколко дни след отпадането и едва сега започвам да осъзнавам всичко, което преживях. Въпреки това знам, че има една част от мен, която може би никога няма да успее да се примири с поредното отпадане още в първия елиминационен кръг – както се случи и на Световното първенство в Катар. Тази болка все още е дълбоко в мен”.

“Чувствам огромна отговорност към моята страна. Това е чест, която изпълва душата ми. Направих всичко по силите си – подготвих се физически и психически и се постарах да не допусна повторение на случилото се, като работих усилено през целия сезон. Но очевидно това не беше достатъчно”.

💔🇺🇾 LAS PALABRAS DE VALVERDE EN INSTAGRAM:



“Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el… pic.twitter.com/7nyQg3KAfs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026

“Приемам поражението. Поемам пълната отговорност, че не успях да изпълня дълга си към националния отбор и към всички вас”.

“Поемам вината за този неуспех и знам, че не се представих на необходимото ниво. Но при никакви обстоятелства няма да се откажа да представлявам страната си, дори това да ми струва живота”.

„Не знам как и кога, но се заклевам в живота си, че няма да напусна този национален отбор, преди да го изведа до най-високия връх“, завърши емоционалният си пост уругваецът.

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