Емоционалният Валверде: Няма да напусна националния отбор, преди да го изведа на върха

След болезненото отпадане на Уругвай Федерико Валверде, наруши мълчанието си с емоционално послание, публикувано в профила му в Instagram.
„Минаха няколко дни след отпадането и едва сега започвам да осъзнавам всичко, което преживях. Въпреки това знам, че има една част от мен, която може би никога няма да успее да се примири с поредното отпадане още в първия елиминационен кръг – както се случи и на Световното първенство в Катар. Тази болка все още е дълбоко в мен”.
“Чувствам огромна отговорност към моята страна. Това е чест, която изпълва душата ми. Направих всичко по силите си – подготвих се физически и психически и се постарах да не допусна повторение на случилото се, като работих усилено през целия сезон. Но очевидно това не беше достатъчно”.
“Приемам поражението. Поемам пълната отговорност, че не успях да изпълня дълга си към националния отбор и към всички вас”.
“Поемам вината за този неуспех и знам, че не се представих на необходимото ниво. Но при никакви обстоятелства няма да се откажа да представлявам страната си, дори това да ми струва живота”.
„Не знам как и кога, но се заклевам в живота си, че няма да напусна този национален отбор, преди да го изведа до най-високия връх“, завърши емоционалният си пост уругваецът.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google