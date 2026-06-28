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  3. Халф на Манчестър Юнайтед ще е извън терените дълго

Халф на Манчестър Юнайтед ще е извън терените дълго

  • 28 юни 2026 | 21:00
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Уругвайският национал Мануел Угарте е със скъсани кръстни връзки, потвърдиха от Манчестър Юнайтед. Халфът на “червените дяволи” е претърпял ядрено-магнитен резонанс, който е потвърдил тежката травма и е оправдал най-лошите предположения за състоянието на футболиста. Тепърва играчът ще претърпи нови изследвания, които да потвърдят степента на увреждане и колко време вероятно ще е извън терените.

Контузията на Мануел Угарте заплашва да промени трансферните планове на Манчестър Юнайтед
Контузията на Мануел Угарте заплашва да промени трансферните планове на Манчестър Юнайтед

Угарте бе изнесен на носилка по време на загубата на Уругвай с 0:1 от Испания в груповата фаза на Световното първенство. Халфът ще пътува до Европа, за да започне възстановяването си. 25-годишният уругваец изигра 24 мача за Манчестър Юнайтед през сезон 2025/26. Уругвай спечели две точки и завърши трети в Група H, което го елиминира от Мондиал 2026 година. 

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Снимки: Gettyimages

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