Халф на Манчестър Юнайтед ще е извън терените дълго

Уругвайският национал Мануел Угарте е със скъсани кръстни връзки, потвърдиха от Манчестър Юнайтед. Халфът на “червените дяволи” е претърпял ядрено-магнитен резонанс, който е потвърдил тежката травма и е оправдал най-лошите предположения за състоянието на футболиста. Тепърва играчът ще претърпи нови изследвания, които да потвърдят степента на увреждане и колко време вероятно ще е извън терените.

Контузията на Мануел Угарте заплашва да промени трансферните планове на Манчестър Юнайтед

Угарте бе изнесен на носилка по време на загубата на Уругвай с 0:1 от Испания в груповата фаза на Световното първенство. Халфът ще пътува до Европа, за да започне възстановяването си. 25-годишният уругваец изигра 24 мача за Манчестър Юнайтед през сезон 2025/26. Уругвай спечели две точки и завърши трети в Група H, което го елиминира от Мондиал 2026 година.

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Снимки: Gettyimages