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Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
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  3. Биелса е огорчен от отношението на играчите

Биелса е огорчен от отношението на играчите

  • 29 юни 2026 | 02:01
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Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса изрази разочарование от отношението на играчите към него по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико на последната си среща с отбора, твърди журналистът Себастиан Джованели.

Биелса отрови атмосферата в националния отбор, смята бивш капитан на Уругвай
Биелса отрови атмосферата в националния отбор, смята бивш капитан на Уругвай

Преди да напусне тренировъчния си лагер в Плая дел Кармен, Мексико, 70-годишният аржентински треньор е провел кратка среща с играчите, обобщавайки представянето им на турнира. Обръщайки се първо към ръководителите на отбора, Биелса каза, че си тръгва от Мондиал 2026 в много лошо настроение, защото са го оставили сам.

Уругвай не успя да стигне до фазата на директните елиминации на турнира, завършвайки трети в Група “H” с 2 точки. Отборът направи равенства със Саудитска Арабия (1:1) и Кабо Верде (2:2) и записа загуба от актуалния европейски шампион Испания (0:1).

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в bnt.sportal.bg.

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