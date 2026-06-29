Биелса е огорчен от отношението на играчите

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса изрази разочарование от отношението на играчите към него по време на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико на последната си среща с отбора, твърди журналистът Себастиан Джованели.

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Преди да напусне тренировъчния си лагер в Плая дел Кармен, Мексико, 70-годишният аржентински треньор е провел кратка среща с играчите, обобщавайки представянето им на турнира. Обръщайки се първо към ръководителите на отбора, Биелса каза, че си тръгва от Мондиал 2026 в много лошо настроение, защото са го оставили сам.

Уругвай не успя да стигне до фазата на директните елиминации на турнира, завършвайки трети в Група “H” с 2 точки. Отборът направи равенства със Саудитска Арабия (1:1) и Кабо Верде (2:2) и записа загуба от актуалния европейски шампион Испания (0:1).

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