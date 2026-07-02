Иранци съдят ФИФА за стотици милиони евро след отпадането на националния отбор от Световното

ФИФА и нейният президент Джани Инфантино са изправени пред съдебен иск на стойност около 850 милиона евро заради отпадането на националния отбор на Иран от Световното първенство. Искът е подаден във Федералния съд в Бостън от Лотфола Каве Афрасиаби, ирано-американски гражданин, от името на 91 милиона иранци.

Жалбата, за която съобщи британският вестник „Индипендънт“, твърди за „крещяща дискриминация“ от страна на ФИФА. Основният акцент на обвинението е отмененият гол на Шоджае Халилзаде срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата и класирането на Иран за следващата фаза на турнира. Голът беше отменен заради засада след намеса на ВАР.

Искът поддържа, че решението е причинило значителни емоционални щети на феновете: „Ирански или ирано-американски граждани, които подкрепяха иранския национален отбор по футбол, са претърпели емоционални щети поради крещящата дискриминация срещу техния любим отбор“, се чете в документа.

Лотфола Каве Афрасиаби, на 68 години, е анализатор по международни въпроси, бивш професор в Харвардския университет и бивш съветник на иранския екип за ядрени преговори по време на администрацията на Барак Обама. Афрасиаби твърди, че има „ясни и неоспорими доказателства“, че отпадането на Иран е резултат от „несправедливо съдийско решение на ВАР“.

Освен отменения гол, съдебният иск обвинява ФИФА, че не е осигурила равни условия за подготовка на Иран, посочвайки ограничения за пътуване, промяна на мястото за тренировки в Мексико и отказ за издаване на визи на 11 членове на делегацията. Според Афрасиаби тези ситуации, съчетани с отпадането на отбора, който завърши груповата фаза непобеден с три равенства, са представлявали унижение за милиони иранци. До момента ФИФА не е коментирала процеса.

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Снимки: Gettyimages