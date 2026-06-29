Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Иран
  3. Иранският национален отбор се сбогува с феновете в Тихуана

Иранският национален отбор се сбогува с феновете в Тихуана

  • 29 юни 2026 | 08:49
  • 401
  • 0

Ден след като напуснаха Световното първенство по футбол по изключително драматичен начин, играчите от националния отбор на Иран отделиха време, за да се снимат и да раздават автографи на фенове пред хотела си в Тихуана.

Иран пропусна класирането за елиминационната фаза на турнира , което донесе огромно разочарование в лагера на тима.

Отборът завърши на трето място в група G с три точки, спечелени от равенства срещу Белгия, Нова Зеландия и Египет. Иран изглеждаше сигурен участник напред по допълнителни показатели, когато в събота вечер Алжир отбеляза зашеметяващ гол в добавеното време за 3:2 срещу Австрия. Секунди по-късно обаче, в последната атака на мача, Австрия изравни, а това равенство подпечата елиминацията на иранците.

Това беше последният болезнен момент за Иран на едно бурно Световно първенство, както на терена, така и извън него.

След отпадането си в събота вечерта, отборът разпространи изявление, в което изрази „сърдечна благодарност към прекрасния народ на Мексико и особено към красивия град Тихуана“.

„Наистина е трудно за всички нас да напуснем Тихуана“, се казваше още в съобщението.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

  • 29 юни 2026 | 05:36
  • 2998
  • 2
Наполи работи по нов договор за Мактоминей

Наполи работи по нов договор за Мактоминей

  • 29 юни 2026 | 05:08
  • 1181
  • 0
Клоп смята, че Ливърпул има шанс за ново начало при Ираола

Клоп смята, че Ливърпул има шанс за ново начало при Ираола

  • 29 юни 2026 | 04:59
  • 2502
  • 0
Маркиньос: Свършихме си работата и знаем какво трябва да направим

Маркиньос: Свършихме си работата и знаем какво трябва да направим

  • 29 юни 2026 | 04:31
  • 879
  • 0
Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал

Анчелоти преди мача с Япония: Подготвихме се като за финал

  • 29 юни 2026 | 03:40
  • 3371
  • 2
Феномена за Неймар: Той продължава да бъде решаващ фактор

Феномена за Неймар: Той продължава да бъде решаващ фактор

  • 29 юни 2026 | 03:24
  • 1893
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава с ударната селекция! "Сините" взимат капитан на отбор от елита на Португалия

Левски продължава с ударната селекция! "Сините" взимат капитан на отбор от елита на Португалия

  • 29 юни 2026 | 09:26
  • 12046
  • 14
Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

  • 28 юни 2026 | 23:59
  • 56859
  • 99
Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

  • 28 юни 2026 | 20:48
  • 62368
  • 267
Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

  • 29 юни 2026 | 07:43
  • 3975
  • 3
Григор Димитров със сериозен прогрес в световната ранглиста преди "Уимбълдън"

Григор Димитров със сериозен прогрес в световната ранглиста преди "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 09:00
  • 4855
  • 2
Отново е време за битки на "свещената трева"! Ето какво да очакваме от ден 1 на "Уимбълдън"

Отново е време за битки на "свещената трева"! Ето какво да очакваме от ден 1 на "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 07:03
  • 3510
  • 0