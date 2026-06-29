Иранският национален отбор се сбогува с феновете в Тихуана

Ден след като напуснаха Световното първенство по футбол по изключително драматичен начин, играчите от националния отбор на Иран отделиха време, за да се снимат и да раздават автографи на фенове пред хотела си в Тихуана.

Иран пропусна класирането за елиминационната фаза на турнира , което донесе огромно разочарование в лагера на тима.

Отборът завърши на трето място в група G с три точки, спечелени от равенства срещу Белгия, Нова Зеландия и Египет. Иран изглеждаше сигурен участник напред по допълнителни показатели, когато в събота вечер Алжир отбеляза зашеметяващ гол в добавеното време за 3:2 срещу Австрия. Секунди по-късно обаче, в последната атака на мача, Австрия изравни, а това равенство подпечата елиминацията на иранците.

Това беше последният болезнен момент за Иран на едно бурно Световно първенство, както на терена, така и извън него.

След отпадането си в събота вечерта, отборът разпространи изявление, в което изрази „сърдечна благодарност към прекрасния народ на Мексико и особено към красивия град Тихуана“.

„Наистина е трудно за всички нас да напуснем Тихуана“, се казваше още в съобщението.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google