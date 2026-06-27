Мехди Тареми критикува условията за тима в САЩ

Капитанът на Иран Мехди Тареми постави под въпрос дали тимът е добре дошъл на Световното първенство. Нападателят критикува остро условията, при които иранците играят в САЩ, завършвайки наравно 1:1 с Египет. Този резултат може да осигури класиране за Иран в директните елиминации.

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Попадение в полза на Иран в допълнителното време беше отменено заради засада. Отборът, воден от треньора Амир Галеноей, трябваше да се бори с ограниченията за пътуване и престой в САЩ по време на шампионата.

"ФИФА трябва да реши всеки проблем тук, но за съжаление не можаха да спрат това още от самото начало. Как е възможно винаги да пътуваме до Тихуана? Обичаме хората в Мексико. Обичаме Тихуана, толкова е хубаво, те са толкова скромни хора. Обичаме ги, но за нас това не е правилно, ние сме професионалисти", коментира Тареми пред медиите.

Той предположи, че присъствието на отбора по време на турнира вече не е добре дошло, въпреки че иранците биха могли да се окажат във фазата на директните елиминации. От световната футболна централа все още не са коментирали думите на Мехди Тарeми.

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