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Иранците с картина за спомен от Тихуана

  • 24 юни 2026 | 07:45
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Иран проведе последната си тренировка в Тихуана, преди да отпътува за Сиатъл в сряда. Иран ще се изправи срещу Египет в последния мач от груповата фаза, като ще се стреми да си осигури място сред последните 32 отбора.

Преди тренировката представители на клуба „Холос де Тихуана“ подариха на иранския национален отбор картина в знак на благодарност за използването на тяхната тренировъчна база. От своя страна иранският отбор подари на „Холос“ фланелка, подписана от играчите.

В момента Иран има две точки и се нуждае от победа срещу Египет, за да си осигури класиране за следващия етап на турнира.

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