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Германският футболен съюз подтиква Нагелсман да подаде оствка

  • 2 юли 2026 | 18:08
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Германският футболен съюз препоръча на Юлиан Нагелсман да се оттегли от поста селекционер на Бундестима, съобщава Sky Germany. 38-годишният треньор е водил продължителни преговори с федерацията. Ръководният орган съобщава, че сериозно обмисля уволнението на селекционера, ако той сам не подаде оставка.

Хронологията на един провал: Как Нагелсман загуби съблекалнята на Германия?
Хронологията на един провал: Как Нагелсман загуби съблекалнята на Германия?

Германия загуби от Парагвай с 3:4 след дузпи (1:1 в редовното време и продълженията) в 1/16-финалите на Световното първенство. След отпадането им от турнира, Нагелсман заяви готовността си да продължи да тренира националния отбор, въпреки очакванията, че заради срамното отпадане от турнира ще предпочете да си тръгне. Бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп е името, с което се спекулира за наследник на Нагелсман начело на Бундестима.

Клоп проговори за поста селекционер на Германия! "Билд" няма съмнения
Клоп проговори за поста селекционер на Германия! "Билд" няма съмнения
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