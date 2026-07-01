Треньорът на ДР Конго: Вярвахме, че можем да отстраним Англия

Селекционерът на ДР Конго Себастиен Дьосабър коментира загубата на своя тим от Англия с 1:2 в мач от 1/16-финалите на Световното първенство.

„Разочаровани сме, защото наистина вярвахме, че можем да го постигнем. Играхме добре. Към края на мача пропуснахме две голови възможности, а един от най-добрите играчи в света ни вкара два гола", заяви Дьосабър.

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

"Трябва да поздравим играчите за представянето им. Те натрупаха ценен опит, играейки срещу отбори като този. Такъв е футболът в Конго: може би ни липсваше малко опит, но това е природата на играта. Учим се и продължаваме да се усъвършенстваме. Ще продължим спокойно напред“, заяви специалистът.

В груповата фаза ДР Конго направи 1:1 с Португалия, отстъпи с 0:1 на Колумбия и победи с 3:1 Узбекистан.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages