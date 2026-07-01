Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Сенегал
  1. Световно първенство
  2. ДР Конго
  3. Треньорът на ДР Конго: Вярвахме, че можем да отстраним Англия

Треньорът на ДР Конго: Вярвахме, че можем да отстраним Англия

  • 1 юли 2026 | 23:02
  • 365
  • 0

Селекционерът на ДР Конго Себастиен Дьосабър коментира загубата на своя тим от Англия с 1:2 в мач от 1/16-финалите на Световното първенство.

„Разочаровани сме, защото наистина вярвахме, че можем да го постигнем. Играхме добре. Към края на мача пропуснахме две голови възможности, а един от най-добрите играчи в света ни вкара два гола", заяви Дьосабър.

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство
Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

"Трябва да поздравим играчите за представянето им. Те натрупаха ценен опит, играейки срещу отбори като този. Такъв е футболът в Конго: може би ни липсваше малко опит, но това е природата на играта. Учим се и продължаваме да се усъвършенстваме. Ще продължим спокойно напред“, заяви специалистът.

В груповата фаза ДР Конго направи 1:1 с Португалия, отстъпи с 0:1 на Колумбия и победи с 3:1 Узбекистан.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Белгия 0:2 Сенегал, Исмаила Сар заби втория гол (гледайте тук)

Белгия 0:2 Сенегал, Исмаила Сар заби втория гол (гледайте тук)

  • 2 юли 2026 | 00:06
  • 6264
  • 30
Тиери Анри за англичаните: Така се изгражда отбор, способен да спечели Мондиала

Тиери Анри за англичаните: Така се изгражда отбор, способен да спечели Мондиала

  • 1 юли 2026 | 22:30
  • 819
  • 0
Четирима души са загинали в Мексико Сити по време на празненствата след победата на “ацтеките” над Еквадор

Четирима души са загинали в Мексико Сити по време на празненствата след победата на “ацтеките” над Еквадор

  • 1 юли 2026 | 22:16
  • 609
  • 0
Тотнъм не спира с грандиозната селекция: договори и Тонали за рекордна сума

Тотнъм не спира с грандиозната селекция: договори и Тонали за рекордна сума

  • 1 юли 2026 | 22:13
  • 8143
  • 9
Белгия ще играе със сини екипи срещу Сенегал заради зрителите с цветна слепота

Белгия ще играе със сини екипи срещу Сенегал заради зрителите с цветна слепота

  • 1 юли 2026 | 21:45
  • 666
  • 0
Байерн открива сезона в Бундеслигата срещу един от основните си съперници

Байерн открива сезона в Бундеслигата срещу един от основните си съперници

  • 1 юли 2026 | 21:39
  • 1114
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Белгия 0:2 Сенегал, Исмаила Сар заби втория гол (гледайте тук)

Белгия 0:2 Сенегал, Исмаила Сар заби втория гол (гледайте тук)

  • 2 юли 2026 | 00:06
  • 6264
  • 30
Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 42552
  • 201
Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 25580
  • 85
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 24225
  • 25
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 23940
  • 7
Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

Ден 3 на “Уимбълдън”: всички резултати

  • 1 юли 2026 | 23:37
  • 21277
  • 13