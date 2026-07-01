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Тиери Анри за англичаните: Така се изгражда отбор, способен да спечели Мондиала

  • 1 юли 2026 | 22:30
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Френската легенда Тиери Анри смята, че с ключовите действия на Хари Кейн и Антъни Гордън тимът на Англия е направил сериозна заявка за титлата на Мондиала. В изпълненен с интересни моменти 1/16-финал “трите лъва” сломиха ДР Конго с 2:1. Кейн заби и двете попадения след асистенции на доскорошния футболист на Нюкасъл.

“Когато най-големите ти играчи се проявяват в най-важните моменти, точно така се изгражда отбор, способен да спечели Световното първенство”, коментира Анри.

Той обърна специално внимание на първата от двете асистенции на Гордън. В 75-ата минута новият играч на Барселона подаде към съотборника си, който с глава вкара за 1:1.

“Всички ще говорят за завършващия удар на Хари Кейн – и с право, – но не подминавайте това, което направи Антъни Гордън. Моментът, в който тръгна, хладнокръвието, което показа, и качеството на последния му пас направиха този гол възможен”, коментира Анри.

“Като нападател оценяваш съотборници, които знаят точно кога да подадат топката - продължи французинът. - Гордън не избърза. Изчака, намери перфектния пас и даде на Кейн възможността, която всеки нападател от най-висока класа обича да получава.

Завършващият удар на Хари беше точно такъв, какъвто сме свикнали да виждаме през цялата му кариера – спокоен, хладнокръвен и безпощадно ефективен. Именно тези качества отличават големите нападатели от останалите. Те запазват търпение и те наказват в мига, в който допуснеш грешка.

Този гол промени всичко. Англия изведнъж си върна вярата, трибуните оживяха, а инерцията на двубоя напълно се обърна. Това е красотата на турнирния футбол – един интелигентен пас и едно изпълнение от световна класа могат да променят цялата история на един мач.”

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