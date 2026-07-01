Хари Кейн: По отношение на атаката това бе най-добрият ни мач досега

Капитанът на Англия Хари Кейн за пореден път се оказва големия герой за отбора си, след като с два негови гола "трите лъва" стигнаха до обрат с 2:1 срещу ДР Конго и се класираха за 1/8-финалите на Световното първенство. Островитяните имаха проблеми в защита, но създадоха доста положения и според нападателя това е най-добрият мач на отбора в атакуващ план на това първенство.

"Честно казано, чувството е невероятно. Какъв луд мач. Играхме срещу силен и добре организиран отбор. Изоставахме, но след първата почивка за хидратация повишихме нивото. Вратарят направи няколко невероятни спасявания. Знаехме, че трябва да продължим да натискаме и моментите ще дойдат. Говорехме си, че все някои ще има своя героичен момент. Независимо дали ще съм аз, или някой друг.

В тези мачове трябва да останеш търпелив. Последните няколко срещи бяха много сходни. Напрежението е все по-голямо в елиминациите. Но през цялата седмица си говорехме за това да бъдем себе си. От гледна точка на атаката това е най-доброто ни представяне досега.

Просто казах на момчетата да се насладят. Понякога, когато минеш през такива тежки мачове, не празнуваш както трябва. Ние сме като всяка друга нация - продължаваме напред, така че трябва да празнуваме. Всичките 90 минути бяха трудни", заяви Кейн след победата над ДР Конго.

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