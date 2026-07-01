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Хари Кейн изпревари Пеле по голове на световни финали

  • 1 юли 2026 | 21:18
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Звездата на Англия Хари Кейн отбеляза и двете попадения в 1/16-финалния мач от Световното първенство срещу ДР Конго, спечелен с 2:1. По този начин голмайсторът на „трите лъва“ изпревари легендата Пеле по брой голове на световни финали и се изравни с французина Жюст Фонтен.

Кейн и Фонтен вече имат по 13 попадения на световни първенства, докато Пеле остава с 12.

Трябва да се отбележи, че Жюст Фонтен вкарва всичките си голове на един-единствен Мондиал – този през 1958 г., което и до днес е рекорд в историята на турнира.

От началото на шампионата в САЩ, Мексико и Канада Кейн има 5 гола. Начело в листата на стрелците с по 6 попадения са Лионел Меси и Килиан Мбапе.

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Снимки: Gettyimages

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