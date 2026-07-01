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Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Белгия - Сенегал
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  3. Антъни Гордън - героят в сянка с историческо постижение

Антъни Гордън - героят в сянка с историческо постижение

  • 1 юли 2026 | 21:29
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Хари Кейн отбеляза и двата гола за драматичния успех на Англия с 2:1 над ДР Конго в мач от 1/16-финалите на Мондиала, но тимът имаше още един герой - Антъни Гордън. Новото попълнение на Барселона се появи като смяна за последния половин час и подаде и за двете попадения на капитана.

Оказа се, че това е първият случай в историята на световните първенства, когато даден футболист прави повече от една асистенция като резерва в един и същ мач.

За прекараните 29 минути на терена Гордън игра 34 пъти с топката, от които три бяха в наказателното поле на африканците.

В следващия кръг англичаните ще се изправят срещу Мексико от 03:00 часа сутринта българско време на 6 юли.

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