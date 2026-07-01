Тото Волф пак подсказа, че Мерцедес няма да вземе Верстапен

Тото Волф отхвърли възможността Макс Верстапен да замени Джордж Ръсел в Мерцедес за сезон 2027 във Формула 1.

По време на Гран При на Австрия Волф изрази желанието си пилотската му двойка, съставена от британеца и Кими Антонели, да остане непроменена и след края на кампанията. Това се случва въпреки постоянните спекулации, свързващи четирикратния световен шампион с напускане на Ред Бул.

Who sent it the best in June? 👀



Vote for your @cryptocom Overtake of the Month now! 🔗👇#F1 — Formula 1 (@F1) July 1, 2026

Бътън: Хамилтън има шанс за победа на „Силвърстоун“

Волф изпусна Верстапен в началото на кариерата на нидерландеца във Формула 1 и през последните няколко сезона публично ухажва 28-годишния пилот, като дори е водил разговори с неговия екип.

След като Антонели, който има преднина от 40 точки пред Ръсел в класирането при пилотите, вече се утвърди в базирания в Бракли отбор, съотборникът му се оказа в несигурна позиция. Причината е дългогодишното възхищение на техния шеф към Верстапен и надеждата му Макс един ден да се състезава за него.

На „Силвърстоун“ очакват рекордните 565 000 зрители

Въпреки силния си сезон през 2025 г., Ръсел има много лош късмет през настоящата кампания и сега трябва да се бори срещу все по-впечатляващия Антонели. Италианецът не само се възползва от несполуките на британския пилот, но и заличи разликата в представянето между двамата през зимата.

Темпото на Антонели през миналия сезон му осигури заслужена опция в договора, който подписа в края на годината. През уикенда на „Ред Бул Ринг“ той потвърди, че ще остане при осемкратните шампиони при конструкторите и през 2027 г.

Пирели: Ако времето позволи, един бокс може да е достатъчен

Това съвпада с позицията на Волф по въпроса. Австриецът разкри, че е казал на Ръсел, че настоящата пилотска двойка е „добра“ за „Сребърните стрели“.

„Да, не искаме да променяме нещата и също така казах на Джордж, че според мен това е състав, който е добър за нас - заяви шефът на Мерцедес пред Sky Sports F1. - Много сме щастливи и с двамата.“

Уилямс планира „почти изцяло нов болид“ за Гран при на Азербайджан

Въпреки че 54-годишният Волф изключи Мерцедес от надпреварата за Верстапен, чийто договор с Ред Бул изтича в края на 2028 г. и съдържа клаузи за предсрочно прекратяване, слуховете, свързващи го с Макларън, продължават.

Макар на този етап подобни твърдения да са неоснователни и изпълнителният директор на Макларън Зак Браун да се опита да ги опровергае, предположението е, че Оскар Пиастри би поел в обратната посока.

Има ли бъдеще за Верстапен в Макларън или просто това е натиск срещу Ред Бул?

Спекулациите се подхранват и от факта, че състезателният инженер на Верстапен, Джанпиеро Ламбиазе, ще се присъедини към Макларън в бъдеще като главен състезателен директор на базирания в Уокинг отбор.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages