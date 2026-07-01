Уилямс планира „почти изцяло нов болид“ за Гран при на Азербайджан

Шефът на отбора на Уилямс Джеймс Ваулс разкри, че тимът ще разполага с „почти изцяло нов болид“ за Гран при на Азербайджан във Формула 1 в края на септември.

Базираният в Гроув отбор записа разочароващ старт на новата ера в спорта, особено след като миналата година съсредоточи голяма част от усилията си в подготовката за 2026 г. В резултат на това болидът FW48 беше завършен късно и с наднормено тегло.

Watch how differently the rear wings open and close 🔍🪽#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/z6xblKTbU6 — Formula 1 (@F1) July 1, 2026

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Проблемът с теглото и липсата на бързи подобрения продължават да възпрепятстват напредъка на тима, който заема осмо място в световния шампионат при конструкторите с едва 11 точки – като изпревари Ауди, Астън Мартин и Кадилак.

Уилямс не успя да спечели точки в последните две състезания, като горещите условия и конфигурацията на завоите и на двете писти разкриха слабостите на автомобила.

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На фона на разочарованието от липсата на напредък у пилотите Алекс Албон и Карлос Сайнц – като Албон завърши на незавидната 17-а позиция с две обиколки изоставане, а Сайнц отпадна с повреда в двигателя в Австрия – целият отбор възлага надеждите си на предстоящите подобрения. Очаква се те да донесат както скок в представянето, така и решение на продължаващия проблем с теглото.

Уилямс не въведе никакви подобрения в Австрия, което според Ваулс, в комбинация с нововъведенията при конкурентите, е довело до допълнителен спад в представянето спрямо съперниците. Шансовете на тима бяха допълнително намалени от горещите условия, с които Уилямс изпитва затруднения в момента.

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„Мисля, че това е една от основните причини да видите как изостанахме малко - заяви Ваулс пред Sky Германия относно липсата на подобрения в Австрия. - Нашите планове за подобрения включват това, което наричам начален пакет за „Силвърстоун“ тази седмица.“

„След това ще има малки неща за „Спа“. За Будапеща също ще има малки неща.“

„А после малко по-големи елементи, включително намаляване на теглото, за „Зандвоорт“. И след това, за нас, идва почти изцяло нов болид за Баку. Така че това е периодът, който наистина чакаме.“

Докато в Уилямс се надяват подобренията между Гран при на Великобритания този уикенд и останалата част от европейския сезон да окажат значимо влияние върху представянето, отборът ще трябва да изчака още шест кръга, докато основният пакет с подобрения бъде готов за уикенда в Баку.

Астън Мартин имат подобен план, като целта им е да се въздържат от малки разработки, докато не могат да представят голям пакет с подобрения за Гран при на Унгария по-късно през юли.

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Албон омаловажи очакванията, че подобренията за Гран при на Великобритания ще променят коренно ситуацията за Уилямс, но смята, че те ще помогнат на отбора да намали разликата спрямо отборите в средата на колоната като Алпин, Рейсинг Булс и Хаас.

„Това няма да ни изведе в средата на колоната, но може би ще ни доближи до Хаас, каза Албон след Гран при на Австрия.

„Мисля, че това е разумна първа стъпка за тази година – да се доближим малко до колите в средата. Мисля, че в Австрия бяхме затворени с обиколка от Рейсинг Булс, така че... доста сме далеч.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages