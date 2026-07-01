На „Силвърстоун“ очакват рекордните 565 000 зрители

Организаторите на Гран При на Великобритания във Формула 1 очакват рекордните 565 000 зрители за всички дни на състезателния уикенд, който стартира утре.

Ако това стане, британската надпревара ще подобри сегашния рекорд на Гран При на Австралия от 1995 година с около 45 000 повече зрители.

The last time we had 11 teams on the grid 👀



When F1 The Movie filmed with us at Silverstone 🎬#F1 #BritishGP pic.twitter.com/0tvtbHNcwJ — Formula 1 (@F1) July 1, 2026

Уилямс планира „почти изцяло нов болид“ за Гран при на Азербайджан

За неделното състезание са продадени около 175 000 зрители, което е пълният капацитет на пистата.

Медиите на Острова вече предупреждават зрителите, че трябва да очакват сериозни задръствания около пистата, особено в събота и неделя.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages