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  3. На „Силвърстоун“ очакват рекордните 565 000 зрители

На „Силвърстоун“ очакват рекордните 565 000 зрители

  • 1 юли 2026 | 17:35
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Организаторите на Гран При на Великобритания във Формула 1 очакват рекордните 565 000 зрители за всички дни на състезателния уикенд, който стартира утре.

Ако това стане, британската надпревара ще подобри сегашния рекорд на Гран При на Австралия от 1995 година с около 45 000 повече зрители.

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За неделното състезание са продадени около 175 000 зрители, което е пълният капацитет на пистата.

Медиите на Острова вече предупреждават зрителите, че трябва да очакват сериозни задръствания около пистата, особено в събота и неделя.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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