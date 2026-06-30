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Лампард подписа нов договор с Ковънтри

  • 30 юни 2026 | 21:39
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Мениджърът на Ковънтри Франк Лампард подписа нов договор, който ще го задържи в клуба до 2029 година, съобщиха от новака в Премиър лийг.

Бившият халф на Челси и националния тим на Англия направи забележителни неща начело на тима, който пое през ноември 2024. След като стигна до плейофите в Чемпиъншип в първия си сезон, Лампард изведе Ковънтри до титлата във второто ниво, осигурявайки на клуба завръщане в елита за първи път от 25 години.

Ковънтри ще започне кампанията си във Премиър лийг срещу шампиона Арсенал на 21 август.

Името на Лампард беше спрягано за мениджърския пост в Кристъл Палас, но това вече не е актуална тема.

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