Лампард подписа нов договор с Ковънтри

Мениджърът на Ковънтри Франк Лампард подписа нов договор, който ще го задържи в клуба до 2029 година, съобщиха от новака в Премиър лийг.
Бившият халф на Челси и националния тим на Англия направи забележителни неща начело на тима, който пое през ноември 2024. След като стигна до плейофите в Чемпиъншип в първия си сезон, Лампард изведе Ковънтри до титлата във второто ниво, осигурявайки на клуба завръщане в елита за първи път от 25 години.
Ковънтри ще започне кампанията си във Премиър лийг срещу шампиона Арсенал на 21 август.
Името на Лампард беше спрягано за мениджърския пост в Кристъл Палас, но това вече не е актуална тема.