Лампард подписа нов договор с Ковънтри

Мениджърът на Ковънтри Франк Лампард подписа нов договор, който ще го задържи в клуба до 2029 година, съобщиха от новака в Премиър лийг.

Бившият халф на Челси и националния тим на Англия направи забележителни неща начело на тима, който пое през ноември 2024. След като стигна до плейофите в Чемпиъншип в първия си сезон, Лампард изведе Ковънтри до титлата във второто ниво, осигурявайки на клуба завръщане в елита за първи път от 25 години.

Coventry City are delighted to announce that Head Coach Frank Lampard has signed a new contract until 2029. 🩵 — Coventry City (@Coventry_City) June 30, 2026

Ковънтри ще започне кампанията си във Премиър лийг срещу шампиона Арсенал на 21 август.

Името на Лампард беше спрягано за мениджърския пост в Кристъл Палас, но това вече не е актуална тема.

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